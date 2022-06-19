"Пострадавшего с помощью коммерческого вертолета "Хелиэкшн" эвакуировали в поселок Терскол и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

К поисково-спасательным работам привлекались 17 спасателей МЧС России.

Группа альпинистов из Пятигорска, совершавшая восхождение на пик Терсколак в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, 19 июня в 11:00 запросила помощь спасателей из-за травмы одного из участников группы. По данным МЧС, в составе группы были четыре человека, они не зарегистрировали свой маршрут.