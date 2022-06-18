Выступая на сессии "Туризм как фактор влияния на имидж, социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность региона" в рамках ПМЭФ-2022, он отметил, что маркетинговая пирамида туризма в Петербург перевернута, так как культурный туризм занимает больший объем, чем деловой, хотя сезон делового длится вдвое дольше. Воронков призвал в несколько раз увеличивать количество значимых событий в городе, таких как выставки и конгрессы, подобные ПМЭФ.

"С точки зрения инвестиционной корзины это самая выгодная инвестиция. Примерно миллиард рублей потрачено на организацию форума. Элементарный подсчет показывает, что 16 тыс. только аккредитованных на площадку человек, которые приехали сюда, оставят в городе порядка 8 млрд рублей за 4 дня. Сколько рабочих мест создано? 300 человек работают в Росконгрессе, который организует форум. Только на площадку аккредитовано тех, кто здесь работал в течение практически месяца, 7 тыс. человек. Я не беру всю индустрию гостеприимства, которая работает на форум. 500 таксистов приехали из Москвы, 700 из регионов. Нет другой сферы, которая обеспечивает такой кумулятивный эффект с точки зрения вложения денег, создания рабочих мест и социально экономического эффекта", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что городу нужен календарь ключевых событий, в который войдут лидирующие выставки по своим отраслям. А число таких мероприятий должно быть увеличено с 600-800 до 4-5 тыс. в год.

"Деловой туризм приносит в 3-4 раза больше денег и имеет емкость в 4 раза больше, чем культурный, потому что Россия пока на 60-м месте в мире по конгрессному туризму. Если через пять лет мы увидим, что деловой туризм в 3-4 раза больше, чем культурно-познавательный, это будет означать, что вся индустрия гостеприимства загружена равномерно в течение года, доходы от туризма выросли в 3-4 раза, и сюда приезжают люди, которые определяют мировую повестку дня во всех сферах жизни", — подчеркнул Воронков.