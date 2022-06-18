"В момент ДТП в салоне автобуса находился 21 человек, в настоящий момент 13 человек с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили о начале доследственной проверки по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что туристический автобус, который вез студентов Кубанского государственного университета на практику, из-за отказа тормозов пробил отбойник и врезался в дерево в районе населенного пункта Мезмай Апшеронского района Кубани. Изначально сообщалось, что в результате произошедшего пострадали 10 студентов и водитель. Все они были госпитализированы в районную больницу. Состояние водителя оценивается, как крайне тяжелое.