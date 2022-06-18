"В первом полугодии 2022 году турпоток в Петербург вырос более чем на 32% за счет внутреннего туризма. Около 40% потока занимают Москва и Московская область благодаря высокому платежеспособного спросу и удобному транспортному сообщению", — сказала она на сессии "Туризм как фактор влияния на имидж, социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность региона" в рамках ПМЭФ-2022.

Кислова отметила, что основные цели поездок россиян в Петербург – культурно-познавательный, деловой туризм и встречи с друзьями и родственниками.

"Чеки иностранцев выше, чем россиян, но турпоток сейчас формируют российские туристы. За первое полугодие чек российского туриста вырос более чем на 13%. Это произошло за счет того, что туристы больше стали тратить на кафе и рестораны, посещение достопримечательностей, сувениры и городской транспорт. При этом только 30% российских туристов останавливаются в отелях, 44% предпочитают размещаться у друзей и родственников", — сообщила директор компании.

Она сообщила, что в первом полугодии 2022 года средний чек туриста из стран Дальнего зарубежья в Петербурге составлял 90-97 тыс. рублей, российского туриста – 36,3-36,5 тыс. рублей.

Кислова добавила, что структура иностранного турпотока в Петербург изменилась, в город начали приезжать туристы из ОАЭ и Катара, которые пересекают границу в Москве, а затем едут в Северную столицу.

"Для восстановления иностранного турпотока следует обратить внимание на азиатское направление – Индия, Иран, Турция, Вьетнам, Южная Корея и другие азиатские государства. Для ряда стран было бы целесообразно снизить визовые ограничения, к таким странам можно отнести Турцию, Иран, Индию и Вьетнам", — сказала эксперт.

Перспективы восстановления туристской индустрии, по ее словам, зависят от того, как будет восстанавливаться зарубежный поток из дружественных стран, как будет развиваться групповой, в том числе детский туризм. Базовый сценарий предполагает сохранение турпотока в 2022 году на уровне 2021 года – 6 млн человек. Позитивный сценарий предполагает рост числа гостей в городе до 7-8 млн за счет российских туристов.