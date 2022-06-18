"В автобусе ехали на практику студенты Кубанского госуниверситета 18-19 лет. Пострадавших 11 человек. Водитель автобуса в крайне тяжелом состоянии. Всех везут в Апшеронскую ЦРБ", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди десяти пострадавших студентов критически тяжелых нет.

В свою очередь в пресс-службе краевой прокуратуры "Интерфаксу" сообщили о начале проверки по факту ДТП.

"Прокуратура Апшеронского района организовала проверку по факту ДТП, произошедшего в посёлке Мезмай. Предварительно установлено, что туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота съехал с дороги и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части", — уточнили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что водитель имел путевой лист, а автобус был застрахован туристической группой из Кубанского государственного университета.