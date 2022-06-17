"40 млрд – тот объем долга, который у нас был полтора месяца назад. Он складывался из 5 млрд за прошлые ковидные годы и 35 млрд это новые долги, которые образовались в момент, когда начались различные санкционные ограничения. Но сегодня благодаря активному сотрудничеству с многими зарубежными странами, в первую очередь, это Турция, у нас долг сократился до 27 млрд рублей. То есть, чуть меньше, чем в два раза, с 40 до 27 млрд", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ-2022.

Догузова добавила, что основные долги у туроператоров и были по Турции как самому массовому выездному направлению.

"У нас сейчас еженедельно 540 рейсов летают на турецком направлении, а это значит, что бизнес может постепенно предоставлять услугу туристам и закрывать долги. Это очень важный фактор устойчивости туроператорского рынка, который пока еще во многом зависит от выездного туризма", — добавила глава Ростуризма.

По данным Ростуризма, к февралю 2022 года долг туроператоров за туры, не состоявшиеся в 2020 году из-за пандемии коронавируса, снизился до 5 млрд рублей, но к нему прибавилась задолженность за поездки, отмененные из-за закрытия авиасообщения с большинством зарубежных стран после начала спецоперации на Украине.