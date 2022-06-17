Соответствующее соглашение между инвестором и регионом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в пятницу, написал Островский в своем телеграм-канале.

Проект предусматривает строительство 150 жилых домов на 500 мест размещения, а также ресторанного комплекса, spa-комплекса и других объектов инфраструктуры. Первых гостей комплекс планирует принять следующим летом.

"Проект очень важный для нас, в первую очередь, с точки зрения повышения туристской привлекательности региона и дополнительных рабочих мест. Будем его поддерживать и оказывать содействие по всем возникающим вопросам", — отметил губернатор.

По информации главы региона, ранее "Благодатное" реализовало на территории Смоленской области проект по строительству эко-курорта на берегу Вазузского водохранилища.

По данным ЕГРЮЛ, владельцами ООО" Благодатное" выступают Антон Большаков и Денис Степанов. Они же являются совладельцами ООО "Норкростон Холдингс Лимитед", которая находится под управлением Central Properties. Последняя, согласно данным на ее сайте, работает на рынке более 20 лет, управляет 460 тыс. кв. метров недвижимости и имеет 18 реализованных проектов, в их числе три бизнес-центра, комплекс апартаментов и торгово-развлекательный центр в Москве, три логистических комплекса. Президентом Central Properties является Степанов. Большаков несколько лет назад упоминался в СМИ в качестве коммерческого директора Central Properties.