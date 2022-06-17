"Программа завершилась два дня назад с рекордными показателями. Все путевки, доступные по программе, были раскуплены в два раза быстрее, за 2,5 месяца вместо пяти, на которые мы ориентировались. В итоге куплено боле 800 тыс. путевок, а это 800 тыс. детишек, которые доступнее смогут отправиться в лагеря на протяжении всего лета. Суммарно родители приобрели путевок на 22 млрд рублей и им либо уже вернулся кешбэк, либо сейчас идут начисления. В итоге 10 млрд составит общая сумма кешбэка", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ-2022.

Догузова подчеркнула, что программа была очень востребована, особенно среди многодетных семей.

"Мы не делали никаких ограничений, чтобы многодетные семьи могли каждого ребенка отправить. по количеству приобретаемых путевок. Каждый третий ребенок, который в этом году поедет в лагерь, отдохнет с 50-й скидкой", — добавила она.

По словам Догузовой, для повышения доступности детского отдыха Ростуризм работает сейчас над созданием новых рекомендаций, а затем и ГОСТов по гостиничным номерам, где могут разместиться многодетные семьи. Эти рекомендации получат все инвесторы, которые планируют строить отели.

Акция детского кешбэка началась 31 марта и завершилась досрочно 15 июня вместо 31 августа. В ее рамках родители могли приобрести своим детям путевки в лагеря с кешбэком 50%, но не более 20 тыс. рублей. В этом году в программе участвовали и стационарные, и палаточные лагеря, всего около 2 тыс. объектов.