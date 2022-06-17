Планы по развитию авиасообщения губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и председатель совета директоров "Азимута" Павел Удод обсудили в ходе ПМЭФ-2022.

"Мы подтверждаем все свои планы на Ставрополье, невзирая на непростые условия. В следующем году планируем увеличить объемы авиаперевозок из аэропорта Минеральные Воды примерно на 15%. Для этого есть все ресурсы", — приводятся в сообщении слова Удода.

По его словам, аэропорт в Минводах становится крупным хабом — увеличивается количество направлений, судов, персонал, работающий в аэропорту. В 2023 году компания планирует летать из Минвод, как минимум, по 35 маршрутам, в том числе за рубеж. В аэропорту будет базироваться не менее 5 воздушных судов авиакомпании.

Глава Ставрополья отметил, что край становится все более востребованным направлением для поездок, растет интерес к курортам Кавминвод. С учетом этого, авиасообщение выступает все более значимым фактором развития региона.

Аэропорт Минвод, входящий в холдинг "Новапорт", в 2021 году обслужил 3,2 млн пассажиров. В планах на 2022 год увеличить этот показатель на 9% — до 3,5 млн человек.

В январе-мае этого года услугами аэропорта воспользовались 1,3 млн пассажиров — на 18% больше, чем на аналогичный период 2021 года.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.