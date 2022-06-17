Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Дарья Кочеткова.

В связи с уходом с российского рынка основных туристских сервисов, компания "Агентика Тревел" планирует занять освободившуюся нишу отечественным сервисом бронирования "Островок", который позволяет бронировать отели, авиабилеты и прочие туристические услуги онлайн.

Соглашение направлено на совершенствование и активизацию системы бронирования отелей тверского региона в целях их продвижения на рынке туристических услуг, а также для привлечения дополнительных туристских потоков в Тверскую область.

Предполагается, что подписание соглашения позволит популяризировать рекреационные возможности региона на рынке внутреннего туризма, сделает более гибкой и простой систему бронирования гостями мест в отелях и домах отдыха.