"Их реализация в санаторно-курортной, логистической, сельскохозяйственной сферах даст городу порядка 7 тыс. новых рабочих мест", — подчеркнул градоначальник.
По его словам, основная часть инвестпроектов пришлась на санаторно-курортную отрасль. Это строительство новых объектов — крупные гостиничные комплексы в Красной Поляне и Лазаревском районе, реконструкция и модернизация пансионата "Кристалл", санаториев "Волна" и "Известия".
"Протокол о намерениях подписан и в очень перспективном направлении — агротуризме. Развитие получит территория "Хоста-чай" — проект предусматривает создание сельскохозяйственной фермы, модернизации производства чая и туристическо-экскурсионной территории. Два проекта касаются логистики и детского спорта — в Красной Поляне планируется строительство центра подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта "Снежинка", — написал Копайгородский.