С 25 июня рейсы будут осуществляться из Москвы в Грозный два раза в день. Вылет из Домодедово — в 6:00 и в 14:15 мск, из Грозного вылеты — в 10:25 и в 18:40 мск.

Как сообщалось, с 27 мая открылся регулярный ежедневный рейс из Грозного в Домодедово (Москву) и обратно.

Ряд крупных авиакомпаний РФ в последние месяцы начали регулярные полеты из/в Грозный. В частности, авиакомпании "ЮТэйр" с 24 марта начала выполнять рейсы из Грозного в Стамбул дважды в неделю. Также "ЮТэйр" планирует запустить ежедневные рейсы из Грозного в Стамбул пять раз в неделю, и один рейс в неделю — из Грозного в Анталью. Кроме того с 5 мая компания начала выполнять полеты из Грозного в Сургут.

С конца марта 2022 года авиакомпания S7 открыла новый ежедневный рейс из Грозного в аэропорт Домодедово.

Пассажиропоток аэропорта "Северный" в 2021 году увеличился в 2 раза по сравнению с показателем 2020 года — до 713,837 тыс. человек. При этом в 2022 году планируется увеличить по сравнению в 2021 годом пассажиропоток на 15-20%. Такие показатели будут достигнуты за счет привлечения новых авиаперевозчиков и увеличения количества авиарейсов, пояснил сотрудник пресс-службы.

ООО "Смарт Констракшн" (Чечня) признано победителем тендера на выполнение работ по реконструкции аэропорта "Северный" в Грозном, объявленного ФКУ "Ространсмодернизация". Цена договора составит 15 млрд 109 млн рублей.

"Уральские авиалинии" — одна из крупнейших авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.