"Зеленоградск уже давно является популярным местом отдыха гостей области и самих калининградцев. И потому морской курорт постоянно увеличивает свои возможности для приема отдыхающих, в том числе и тех, кто приезжает на море не на один день. И этим летом в городе заметно увеличится число мест в гостиницах и отелях", — сказал Ермак.

Так, в городе буквально пару дней назад был открыт новый отель "Королева Луиза" на 48 номеров. Примечательно, что он построен на историческом месте за рекордные 8 месяцев. Его фасад повторяет вид прежнего отеля довоенной постройки, что придает городу неповторимый приморский колорит, отметил министр.

В ближайшее время в Зеленоградске откроется и новый отель СПА-отель Green Dorf, который готов на 100%. Он будет располагать 98 номерами, в которых смогут разместиться 230 гостей, сообщил Ермак.

"Отмечу, что в этих отелях практически вся мебель и многие стройматериалы российского производства. Но при этом они реально шикарные и достойные нашей Балтики. Уверен, что и услуги здесь будут оказываться качественные, а отдыхающие станут нашими постоянными гостями", — добавил он.

Министр также отметил, что в результате появления новых отелей общее число официальных мест размещения туристов в Зеленоградске превысит 4 тысячи.

"Сегодня мы видим, что действующие отели активно заполняются под завязку. Гости из других регионов России к нам едут в большом количестве, так как в сегодняшних условиях доступность калининградских курортов надежно обеспечивается авиационным и железнодорожным сообщением. Надеемся, что погода и море нас в этом году нас не подведут, а гости останутся довольны отдыхом на Балтике", — заключил Ермак.