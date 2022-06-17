"В рамках подписанного сегодня соглашения компания планирует обустроить на берегу Байкала комфортный глэмпинг с объемом инвестиций 118 млн рублей. Также это позволит создать около 40 рабочих мест", — говорится в сообщении.

Отель предполагается разместить в Байкальске.

ООО "Под небом Байкал" — дочернее предприятие ООО "Родной туризм", которое ведет деятельность в сфере строительства туристической инфраструктуры. В Подмосковье уже несколько лет действует глэмпинг, обустроенный этой компанией.

Глэмпинг, как правило, подразумевает размещение в дикой природе палаток со всеми удобствами.