"В регионе насчитывается 795 известных родников. Большинство из них очень популярны у жителей, и лишь 27 не используются из-за затрудненного подхода, либо неудовлетворительного качества воды. Мы уверены, что созданная нашими специалистами карта будет полезна не только для жителей Подмосковья, но и для туристов", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Он напомнил, что региональное ведомство с 2017 года реализует программу "Родники Подмосковья", которая направлена на ремонт и благоустройство источников и их инфраструктуры.

С 15 марта по 19 апреля на портале "Добродел" проводилось голосование по обустройству и реконструкции родников, в котором приняли участие свыше 11 тысяч жителей Московской области. На голосование было выставлено 103 источника.

В настоящее время идет работа по определению приоритетных объектов благоустройства.