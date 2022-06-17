Пять соглашений с инвесторами было подписано на ПМЭФ-2022 в рамках презентации "Туризм 3.5 в Тульской области".

В частности, ООО "ТриА Девелопмент" вложит до 1 млрд в сеть дорожных гостиниц "ЗА отель" для развития придорожного сервиса вдоль федеральных трасс М-2 ("Крым") и М-4 ("Дон"), а также в туристически привлекательных локациях. Первый отель появится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая". Проект принесет создание до 30 рабочих мест.

ТОО "КУСА Халык" предполагает реконструкцию гостиничного комплекса на 89 мест с привлечением сетевого гостиничного оператора в непосредственной близости от Ясной Поляны. Планируется вложить до 664 млн рублей и создать до 120 рабочих мест.

Соглашение с ООО "Тульский винокуренный завод 1911" предусматривает развитие промышленного туризма на площадке ООО "ТВЗ 1911" в Кимовском районе, создание дегустационного зала, ресторана, музея, отеля коттеджного типа, а также благоустройство набережной. Будет инвестировано до 300 млн рублей и создано 30 рабочих мест.

ООО "Аномалия" создаст в Кимовском районе загородный курорт формата глэмпинга. Инвестор намерен вложить в проект до 73 млн рублей и создать до 24 рабочих места.

Соглашение с ООО "Командор" предполагает дальнейшее развитие парка-отеля Plazma в городе Донском. Инвестиционный проект предусматривает вложение до 250 млн рублей и создание до 15 рабочих мест.

Документы подписаны в присутствии руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

"На протяжении последних трёх лет мы стабильно принимаем уже более 1 млн туристов в год. Туристическая инфраструктура развивается за счет частных инвестиций. И при небывалом спросе именно на внутренний туризм, который мы видим в нынешней ситуации, федеральные меры поддержки становятся стимулом для наиболее качественного и оперативного ее укрепления", — подчеркнул Дюмин.

Губернатор отметил, что Тульская область пользуется всеми доступными федеральными мерами поддержки. "Наши предприниматели получат 100 млн на создание модульных гостиниц и порядка 300 млн на развитие туристической инфраструктуры", — сказал Дюмин.