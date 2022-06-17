Представители компании, администрации Керчи и совета министров Крыма подписали соглашение о реализации инвестпроекта Grand Kerch Resort & Spa в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

"Предполагается создание курортного комплекса на 230 номеров, который специализируется на семейном отдыхе, с сопутствующей инфраструктурой в виде ресторана, СПА-центра. Планируется, что комплекс будет круглогодичным и будет работать по системе "все включено", — говорится в пресс-релизе.

Срок реализации проекта, как планируется, составит 10 лет.

Компания "Боспор отель менеджмент" (Керчь) создана в октябре 2021 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей, отрасль — деятельность санаторно-курортных организаций. Совладельцами ООО в равных долах, согласно выписке из ЕГРЮЛ на июнь текущего года, являются директор компании Владимир Кириченко и Владимир Акулов.