"Речь идет о каменной полуратонде, которая находится с левой стороны у входа в Центральный парк города и официально вынесена в реестр объектов культурного наследия. Она была построена в 1874 году в честь королевы Пруссии Луизы, которая получила известность благодаря подписанию Тильзитского мира в 1897 году. Работы по приведению памятника истории в порядок были выполнены МКП "Дирекция ландшафтных парков", — сказали в мэрии.

Историческая значимость этого объекта и места довольно большая. Полуротонда является яркой достопримечательностью и для туристов, и для горожан. Она "оживляет" старинный парк, делает его доминантой с точки зрения исторической значимости.

Открытие перголы состоялось 2 сентября 1874 года на территории бывшего имения королевы Луизы в парке Луизенваль. Она появилась по желанию германского императора Вильгельма I в честь его матери Королевы Луизы. Полуротонда представляла собой скамью из искусственного песчаника с балюстрадой, украшенной мраморным бюстом королевы и вазонами. В послевоенное время многие элементы были утрачены, рассказали в мэрии.

"Однако сама полуратонда сохранилась и теперь приобрела достойный вид. Как и прежде, в ее в центре растет теперь уже старинная липа, что была посажена императором Вильгельмом I в момент открытия памятника. И потому этот объект станет еще одним историческим украшением главного парка Калининграда, местом отдыха калининградцев и гостей", — заключил собеседник агентства.

Луиза Августа Вильгельмина Амалия родилась 10 марта 1776. Она являлась принцессой Мекленбург-Стрелицкой, а затем стала супругой прусского короля Фридриха Вильгельма III. Королева является бабушкой российского императора Александра II.

Легенды связывают имя Луизы с ее попытками оказать воздействие на Наполеона в период подготовки Тильзитского мира, когда решалась судьба Пруссии. Считается, что своей красотой, выдержкой и настойчивостью она покорила Наполеона и императора Александра I, подписавших Тильзитский мир в июле 1807 года.

В Калининградской области есть несколько восстановленных памятников в честь королевы Луизы. Так, в Советске на российско-литовский границе действует мост, названный ее именем.