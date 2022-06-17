"Оренбуржье постоянно работает над развитием транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожного сообщения. Сегодня востребованы услуги пассажирских перевозок практически по всем направлениям. Особенно важно расширять возможности для внутреннего туризма, прежде всего, с нашими ближайшими соседями", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Дениса Паслера.

Глава региона напомнил, что осенью 2021 года был запущен новый скоростной поезд "Орлан" по маршруту Оренбург-Уфа, в этом году открылось направление Уфа-Абдулино.

"Рассчитываем, что соглашение с Федеральной пассажирской компанией позволит нам развивать и маршруты дальнего следования", — заключил Паслер.

По словам заместителя председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игната Петухова, в регионе, помимо создания туристской инфраструктуры и разработки экскурсионных программ, необходимо обеспечивать доступность наиболее популярных и перспективных объектов.

"Железнодорожный транспорт может значительно диверсифицировать пассажирский трафик, снизить нагрузку на автодорожную сеть, а также открыть доступ к районам, где логистика затруднена по природно-климатическим условиям", — считает вице-губернатор.