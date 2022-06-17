По данным Фонда поддержки предпринимательства Омской области, среди них — фермеры из Большеуковского, Тюкалинского, Шербакульского, Кормиловского, Азовского, Русско-Полянского, Муромцевского и Тарского районов.

Грант "Агротуризм" — это новый вид государственной поддержки. Размер субсидии составляет от 3 до 10 млн руб. в зависимости от того, сколько вложит в проект сам предприниматель.

Так, в Тюкалинском районе для туристов разработали мастер-классы по изготовлению сыров и другой молочной продукции, а также хлебобулочных изделий.

В Кормиловском районе на средства "Агротуризма" собираются создать экоферму для семей с детьми, а в Азовском районе готовы познакомить омичей с основами профессии пчеловода.

Программа Большеуковского района включает несколько направлений.

Среди них — знакомство и уход за экзотическими для Сибири животными: верблюдами, свиньями породы Мангал, курами китайской породы Ухейилюй.

Другое направление — сельскохозяйственный отдых: сбор ягод, посещение пастбища, копчение мяса и рыбы, катание на санях и верблюдах.

В районе также готовы предложить оздоровительный отдых: ванны с использованием вытяжки из молодых рогов марала, фиточай, и гастрономический отдых: блюда из мяса экзотических животных.

Отмечается, что в Больших Уках уже работает Историко-культурный музей — заповедник "Московско-Сибирский тракт", где у экскурсантов есть возможность пройти путем каторжан XVIII-XIX веков.

Эти и другие бизнес-планы региональных сельхозпроизводителей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" изучили в региональном центре компетенций Фонда поддержки предпринимательства.

Заявки были переданы в министерство сельского хозяйства региона, после проверки они будут направлены для принятия решения в Минсельхоз России.