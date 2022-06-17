Речь об этом шла на встрече главы РЖД Олега Белозёрова и врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Договорились рассмотреть такую возможность при формировании программы поставки подвижного состава на следующий год", — отмечается в сообщении.

Речь идет о "прямых" поездах: в настоящее время через Ярославль уже курсируют "Ласточки", но с конечными пунктами в Костроме и Москве. Кроме того, на маршруте Москва-Ярославль курсируют поезда 100-й нумерации (скорые), время в пути — 3 часа 20 минут.