Дни Эрмитажа откроются в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева 9 сентября.
"Эрмитаж — это глобальный музей, он присутствует во всем мире, и теперь дошла очередь и до Иркутска. Мы не привозим коллекции, мы привозим себя, наши суперпроекты — Дни Эрмитажа", — цитирует слова Пиотровского пресс-служба.
Он уточнил, что в столице Прибайкалья будет представлена выставка прикладного искусства, связанного с раковиной, "Союз земли и воды".
Также Эрмитаж проведет мастер-классы для иркутских реставраторов, мастер-классы и экскурсии в виртуальной реальности, набор лекций, встреч, посвященных музею, его зданиям.
"Мы рассчитываем, что это мероприятие перерастет в регулярное взаимодействие", — сказал Пиотровский.
Кроме того, в рамках соглашения Эрмитаж будет организовывать выставочные проекты в Иркутской области.
Будет осуществляться обмен информацией в области истории, культуры, музейного дела, охраны историко-культурного наследия. Состоятся научно-практические конференции по проблемам музейного дела, стажировки музейных специалистов.
Ранее сообщалось, что на полях ПМЭФ власти Иркутской области также договорились о сотрудничестве с Государственным Русским музеем. Первым проектом станет выставка "Бубновый валет". С 19 августа по 23 октября в областном художественном музее будет представлено более 40 произведений из собрания Русского музея наиболее известных и значимых русских художников начала прошлого века.