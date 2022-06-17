"В рамках празднования 85-летия Иркутской области в регионе пройдут Дни Эрмитажа. Иркутяне и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты, посетить виртуальные экскурсии и лекции о шедеврах искусства. Уверен, наше соглашение укрепит культурные связи между Иркутском и Санкт-Петербургом", — приводятся в сообщении слова Кобзева.

Дни Эрмитажа откроются в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева 9 сентября.

"Эрмитаж — это глобальный музей, он присутствует во всем мире, и теперь дошла очередь и до Иркутска. Мы не привозим коллекции, мы привозим себя, наши суперпроекты — Дни Эрмитажа", — цитирует слова Пиотровского пресс-служба.

Он уточнил, что в столице Прибайкалья будет представлена выставка прикладного искусства, связанного с раковиной, "Союз земли и воды".

Также Эрмитаж проведет мастер-классы для иркутских реставраторов, мастер-классы и экскурсии в виртуальной реальности, набор лекций, встреч, посвященных музею, его зданиям.

"Мы рассчитываем, что это мероприятие перерастет в регулярное взаимодействие", — сказал Пиотровский.

Кроме того, в рамках соглашения Эрмитаж будет организовывать выставочные проекты в Иркутской области.

Будет осуществляться обмен информацией в области истории, культуры, музейного дела, охраны историко-культурного наследия. Состоятся научно-практические конференции по проблемам музейного дела, стажировки музейных специалистов.

Ранее сообщалось, что на полях ПМЭФ власти Иркутской области также договорились о сотрудничестве с Государственным Русским музеем. Первым проектом станет выставка "Бубновый валет". С 19 августа по 23 октября в областном художественном музее будет представлено более 40 произведений из собрания Русского музея наиболее известных и значимых русских художников начала прошлого века.