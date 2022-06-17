"Тот парк самолетов Airbus и Boeing, который сегодня зарегистрирован в российском реестре, обеспечивает перевозки внутри страны — мы не можем летать туда (за границу — ИФ). Естественно, стоит проблема безопасной эксплуатации этих самолетов на этом периоде. Думаю, что здесь и параллельный импорт, и, возможно, российская промышленность сможет что-то воспроизвести", — сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Но все она безусловно не сможет воспроизвести — у нас нет ни технической, ни технологической документации. Поэтому, по всей видимости, может быть, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть", — добавил чиновник.

"Но расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка, — продолжил он. — Я думаю, что за этот период российская авиапромышленность просто обязана выйти на те серийные поставки, которые гарантированно будут обеспечивать все перевозки — и пассажиров, и грузов внутри страны".

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.