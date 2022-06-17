«В целом нам нужно в ближайшие пять лет в два-три раза увеличить качественный номерной фонд в стране за счет всех мер поддержки. Сейчас у нас 16 тыс. классифицированных отелей, в них порядка 800 тыс. номеров. Но не все отели соответствуют требованиям взыскательного туриста, таких отелей не более 30-40%», — сказала она, выступая в эфире телеканала «НТВ» в рамках ПМЭФ.

Догузова рассказала, что самая большая концентрация качественных гостиниц – не на курортах, а в крупных городах, потому что в России были наиболее востребованы бизнес-поездки. «Поэтому инфраструктура больше формировалась в крупных городах плюс Краснодарский край с акцентом на Сочи. Но люди хотят отдыхать в первую очередь на загородных территориях, у моря, большой воды», — пояснила она.

Как отметила Догузова, для увеличения качественного номерного фонда ведомств ведет работу по трем направлениям: создание капитальных гостиниц, кемпингов и автокемпингов, а также модульных гостиниц.

«Для создания крупных гостиниц ключевое направление – это кредитование бизнеса под 5%. Эта программа запущена в прошлом году и продолжается в этом. Рассчитываем, что все больше инвесторов благодаря дешевым длинным кредитам будет идти в туризм», — добавила глава Ростуризма.

Также она подчеркнула, что создание капитальных крупных отелей требует времени, поскольку строительный цикл таких объектов составляет в среднем 3 года.

«Поэтому мы поддерживаем малый и средний бизнес, даем гранты через регионы на создание некапитальных гостиниц палаточного типа – кемпингов и автокемпингов. В этом году 800 проектов получат гранты и большая часть из них – создание кемпингов для отдыха на природе. И еще одно новое направление – мы запустили программу создания сети модульных отелей. В ней участвуют 19 регионов, и уже в этом году будет создано 2,5 тыс. номеров по модульным технологиям», — заключила Догузова.