Организаторы напомнили, что по традиции право на проведение конкурса в следующем году получает страна, которая выиграла конкурс.
Согласно заявлению, EBU начнет переговоры с Великобританией, занявшей второе место в этом году, о возможном проведении там конкурса 2023 года.
Победителем международного песенного конкурса "Евровидение" в 2022 году в Турине (Италия) стала группа из Украины Kalush Orchestra с композицией Stefania. Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Space man, в финале он набрал 466 баллов. Россия в этом году от участия в конкурсе была отстранена из-за ситуации в Украине.
"Евровидение" проходит с 1956 года и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 млн зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.