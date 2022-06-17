"После победы на конкурсе песни Евровидение в мае EBU (Европейский вещательный союз — ИФ) изучало варианты проведения конкурса в следующем году с украинской общественной телекомпанией. После объективного анализа референтная группа с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая текущие обстоятельства, гарантии безопасности, необходимые вещателю для проведения, организации конкурса песни в соответствии с правилами, не могут быть соблюдены", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте конкурса.

Организаторы напомнили, что по традиции право на проведение конкурса в следующем году получает страна, которая выиграла конкурс.

Согласно заявлению, EBU начнет переговоры с Великобританией, занявшей второе место в этом году, о возможном проведении там конкурса 2023 года.

Победителем международного песенного конкурса "Евровидение" в 2022 году в Турине (Италия) стала группа из Украины Kalush Orchestra с композицией Stefania. Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Space man, в финале он набрал 466 баллов. Россия в этом году от участия в конкурсе была отстранена из-за ситуации в Украине.

"Евровидение" проходит с 1956 года и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 млн зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.