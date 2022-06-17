"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", — написал Зеленский в пятницу в телеграм-канале.

Он добавил, что в пятницу кабинет министров должен принять постановление "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках граждан Украины и РФ и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

"Согласно запланированному решению кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ", — добавил Зеленский.