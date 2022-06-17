«Ситуация в Крыму зависит от дат заезда, на более дальние даты уровень бронирований высокий, так как люди ждут что авиасообщение будет открыто. На ближайшие даты идет больше количество отмен бронирования, но в качественных современных гостиницах, которых в Крыму не очень много, загрузка высокая даже на ближайшие даты, порядка 70-80%», — сказала она в интервью телеканалу «НТВ» в рамках ПМЭФ.

По словам Догузовой, в целом есть проседание загрузки отелей Крыма, но прогнозы пока строить рано.

«Все зависит от того, как дальше будет развиваться ситуация. За счет трех факторов мы большую часть негативных последствий постараемся компенсировать. Во-первых, в два раза будет увеличена железнодорожная перевозка. Если брать лето прошлого года и лето этого, наши коллеги из РЖД нам обещали, что по итогам сезона объем перевозки в два раза превысит объем прошлого года. То есть, в два раза будет больше людей перевезено по железной дороге», — рассказала она.

По словам главы Ростуризма, на 40-50% увеличится число автотуристов. Она напомнила, что раньше большая часть потока добиралась в Крым на автомобилях.

«И автобусные перевозки, различные мультимодальные форматы, тоже где-то на 40-50% увеличится. Поэтому мы рассчитываем сгладить этот негативный эффект, но определенное падение будет, так как весь поток, который летал в Крым на самолете, его полностью не заместить. Но большую часть этого потока мы диверсифицируем», — подытожила она.

Росавиация 24 февраля, после начала спецоперации на Украине, ввела ограничения на полеты в 11 аэропортов юга России. 16 июня они были продлены до 24 июня.