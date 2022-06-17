Соглашение об этом подписали врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и гендиректор ООО "Васта Дискавери" Сергей Бачин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Инвестор планирует вложить в проект не менее 20 млрд рублей. Работы проведут в рамках расширения успешно развивающегося курорта "Ярославское взморье", на территории которого уже функционируют такие объекты, как парк-отель "Бухта Коприно", причал для круизных судов, яхт-клуб, гольф-клуб и аэродром для малой авиации", — говорится в сообщении.

"Коприно Посад" будет включать в себя три гостиницы и апарт-отель общей вместимостью 700 номеров, аквацентр с водным парком, конгресс-центр, музейный комплекс, рестораны, магазины.

Завершить проект планируется до конца 2028 года.

ООО "Васта Дискавери" занимается проектами комплексного развития территорий в регионах РФ. Гендиректор ООО Бачин известен как инвестор многих инфраструктурных проектов в сфере туризма в РФ.