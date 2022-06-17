«Если говорить про ценообразование. То на текущий момент у нас нет какого-то критичного роста цен, он в пределах инфляции, по большинству направлений рост цен составляет не более 5-10%. Это для высокого летнего сезона в этом смысле стандартная ситуация», — сказала она, выступая в эфире телеканала «НТВ» в рамках ПМЭФ.

Как отметила Догузова, ключевой фактор для адекватного соотношения цена/качество – это нормальная рыночная конкуренция.

«Должно быть много качественных гостиниц, чтобы выдержать этот баланс. Когда спрос превалирует над предложением, то это всегда приводит к динамическому ценообразованию. На текущий момент по основным направлениям все стабильно, цены растут, но не критично», — добавила она.

Догузова также сообщила, что за последние несколько лет количество поездок с целью оздоровления, отдыха и путешествий в структуре общих поездок по России увеличилось с 40 до 70%.