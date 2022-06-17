"Идет работа по формированию блока мер поддержки в рамках единого гражданского заказа по авиационным средствам. И в ближайшее время будет уже подписан договор с первым клиентом — это "Аэрофлот" — на 300 МС-21", — сказал Мантуров в интервью "Россия 24".

В пресс-службе Минпромторга уточнили, что помимо МС-21 в рамках контракта планируется поставка SSJ100 и Ту-214 — всего 300 самолетов.

"Это совокупность всех решений, в том числе и по предоставлению льготного займа из средств ФНБ со стороны государства для лизинговых компаний для того, чтобы цена самолета не изменилась по отношению к изначальным планам, и чтобы это не отразилось на стоимости билетов", — добавил Мантуров.

В ближайшее время эта работа будет закончена, и договор будет подписан, заключил министр.

В 2018 году "Аэрофлот" и "Ростех" (курирует российский авиапром, имеет авиализинговую "дочку" "Авиакапитал-сервис") заключили контракт на поставку в 2020-2026 гг. 50 МС-21. На данный момент этот лайнер все еще не сертифицирован, первые ограниченные поставки ожидаются в 2024 году.