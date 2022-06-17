«Мы по поручению президента проработали вопрос запуска повышенного кешбэка в регионы Дальнего Востока. И могу сказать, что такой повышенный кешбэк уже к следующему осеннему окну будет доступен», — сказала она, выступая в эфире телеканала «НТВ» в рамках ПМЭФ.

По словам Догузовой, очередной этап программы стартует в августе.

«Мы планируем очередное окно продаж по осеннему этапу кешбэка запускать в августе, с возможностью отправится в поездку, начиная с 1 октября и до конца года. Так же как это было у нас в прошлом году. И вот в это окно будет работать повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток. Это 40% и 40 тыс. рублей соответственно. То есть, мы в два раза увеличиваем те показатели, которые сейчас работают для всей страны с учетом удаленности региона и желания отдельно его поддержать», — добавила глава Ростуризма.

В рамках государственной программы кешбэка россияне могут приобретать размещение в отелях и других объектах размещения, комплексные турпакеты и речные круизы со скидкой 20%, но не более 20 тыс. рублей. Распродажи туров с кешбэком в 2022 году прошли с 18 января по 1 марта, а затем с 15 марта по 15 апреля. Как сообщалось, Владимир Путин поручил правительству увеличить кешбэк за турпоездки в Дальневосточный федеральный округ до 40 тыс. рублей, цель этой меры – увеличить турпоток в регион.