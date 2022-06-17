"Пляжи Подмосковья становятся одной из главных точек притяжения жителей и гостей нашего региона в жаркий период. Всего в Московской области 212 пляжей и зон отдыха, все они находятся в нормативном состоянии и готовы принимать гостей. Сейчас мы завершаем благоустройство 15 пляжных территорий", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.

В нем отмечается, что в рамках программы "Формирование современной комфортной городской среды" пляжи в Богородском округе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Истре, Клину, Коломне, Красногорске, Луховицах, Лыткарино, Люберцах, Орехово-Зуево, Ступино, Талдоме и Фрязино благоустроили к летнему сезону.

Здесь оборудовали информационные стелы с велопарковкой, кабины для переодевания, туалетные модули, душевые кабины, урны с раздельным сбором, контейнерные площадки, площадки для пляжного волейбола, а также формируются линии пляжа песком.

Открытие 15 благоустроенных пляжей состоится в выходные, добавили в ведомстве.