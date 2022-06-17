Соглашение об этом подписали руководство компании и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Парк появится рядом с зоопарком. Там планируется построить современные аттракционы, гостиничный и ресторанный комплексы. Будет создано не менее 200 рабочих мест.

Реализация проекта запланирована до 2027 года.

Правительство Ярославской области пообещало инвестору меры поддержки.

OOO "Ярпарк" создано в 2022 году. Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества.