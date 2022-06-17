Сегодня в 12:54 Аэропорт столицы Казахстана стал лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии и СНГ

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН — Международный аэропорт Нур-Султана признан лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии/СНГ в 2022 году в глобальном рейтинге аэропортов World Airport Awards 2022 по мнению британской консалтинговой компании Skytrax, сообщил комитет гражданской авиации в пятницу.

Данная награда основана на результатах исследования World Airport Survey, проводимой Skytrax. В течение 8 месяцев клиенты аэропорта заполняли анкеты и оценивали качество обслуживания в порту, а именно процедуры регистрации, прилета, трансфера, покупок, безопасности, паспортного контроля при выходе на посадку. Аэропорт столицы Казахстана является вторым по величине международным аэропортом в стране после аэропорта Алматы и обслуживает воздушные суда всех типов без ограничения взлетной массы. Находится в республиканской собственности.

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