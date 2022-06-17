Данная награда основана на результатах исследования World Airport Survey, проводимой Skytrax. В течение 8 месяцев клиенты аэропорта заполняли анкеты и оценивали качество обслуживания в порту, а именно процедуры регистрации, прилета, трансфера, покупок, безопасности, паспортного контроля при выходе на посадку.
Аэропорт столицы Казахстана является вторым по величине международным аэропортом в стране после аэропорта Алматы и обслуживает воздушные суда всех типов без ограничения взлетной массы. Находится в республиканской собственности.