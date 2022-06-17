«Центр контроля ситуации с COVID-19 (CCSA) объявил о значительных изменениях в требованиях, введенных в Таиланде для борьбы с пандемией коронавируса. С 1 июля отменяется обязательная регистрация для путешественников на портале Thai Pass, также туристам больше не нужно будет приобретать страховку, покрывающую лечение коронавируса», — пишет издание.

Как отмечает газета, для въезда в Таиланд потребуется только сертификат вакцинации (признаны «Спутник V» и «Спутник Лайт»), для непривитых – отрицательный результат экспресс-теста на антиген.

«Если у туриста нет ни сертификата вакцинации, ни справки с отрицательным результатом теста на антиген, то они все равно могут посетить Таиланд, сдав экспресс-тест по прибытии. В аэропорту будет выборочная проверка медицинских документов, и если их нет, то путешественника отправят на тестирование», — пишет The Thaiger.

Как уточнили в CCSA, Thai Pass продолжит свое существование, но использоваться он будет для других целей. Так, если турист заболеет в Таиланде, то он сможет сообщить об этом с помощью сайта Thailand Pass.

Кроме того, власти планируют снять ряд антиковидных ограничений во всех 77 провинциях Таиланда, в частности, там откроются развлекательные центры и им разрешат работать до двух ночи. CCSA обещает позднее уточнить, с какого числа это нововведение вступит в силу.

Пирометры для измерения температуры больше не обязательны на всех площадках в Таиланде, но их все еще рекомендуется использовать в местах «высокого риска». Также в стране не обязательно носить маски.

В настоящее время для въезда в королевство необходимо получить разрешение, загрузив на онлайн-платформу Thailand Pass копию загранпаспорта, сертификат вакцинации, медицинскую страховку с минимальным покрытием $10 тыс., визу, если требуется. Непривитым или не полностью вакцинированным вместо сертификата нужно загрузить результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки. По завершении регистрации на Thai Pass будет автоматически сгенерирован QR-код, он же является разрешением на въезд.