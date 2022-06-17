Стороны подписали документ на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Надеюсь, что подписание данного соглашения станет толчком для активизации сотрудничества, будет способствовать консолидации усилий по реализации межрегиональных проектов и позволит реализовать задуманные планы на благо жителей Иркутской области и Камчатского края", — приводятся в сообщении слова Кобзева.

В свою очередь Солодов отметил, что уже есть договоренности по наращиванию межрегионального сотрудничества.

"Мы договорились о тесном сотрудничестве по развитию и запуску совместных туристических продуктов. Мы активно смотрим новые точки по чартерным перелетам. Может быть, какие-то сквозные программы, когда турист, прилетая из Москвы, какое-то время проводит на Байкале, а затем летит на Камчатку", — цитирует слова Солодова пресс-служба.

Отмечается, что при поддержке в том числе иркутского и камчатских правительств разработан и успешно реализуется межрегиональный туристский проект "Байкал — Аляска", включающий в себя экспедиции по маршрутам сибирских купцов-первопроходцев и исследователей XVIII-XIX веков.

Также регионы участвуют в реализации совместного международного туристического проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции", который является самым протяженным туристским маршрутом в мире и повторяет путь легендарных Камчатских экспедиций под руководством Витуса Беринга.

В целом соглашение предусматривает развитие взаимодействия в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной сферах, в областях сельского и жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, образования и молодежной политики, здравоохранения и культуры.

По информации областных властей, из Прибайкалья на Камчатку вывозят лакокрасочные материалы, полиграфические краски и мастики. Также по итогам 2021 года было вывезено более 4 тонн кондитерских изделий. Основной категорией товаров, ввозимых из края в область, стали рыбные консервы.

Кобзев предложил расширить структуру поставок и отметил, что Иркутская область может поставлять в Камчатский край потребительские товары пищевой промышленности: воду бутилированную, дикоросы, БАДы, мучные кондитерские изделия длительного хранения.