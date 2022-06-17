Предметом соглашения стало информационное сотрудничество сторон, направленное на развитие туризма в Белгородской области.

"Сейчас эта отрасль переживает не самое лучшее время в силу определённых обстоятельств. Но зато именно сейчас — самый подходящий момент, чтобы налаживать связи и сотрудничество, которые помогут туристической отрасли после нормализации обстановки стать полноценной частью экономики региона. Соглашение с Ростуризмом — ещё один важнейший шаг для нас", — цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора Белгородской области Евгения Мирошникова.

Новое управление по туризму в Белгородской области было создано в 2021 году, тогда же запущены информационные центры, туристические сервисы и приложения.