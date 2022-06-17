Как сообщил пресс-центр краевого правительства, документ подписан в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Предметом соглашения является долгосрочное сотрудничество в целях реализации в Алтайском крае инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса 3-4 звезды под брендом Azimut Hotels на территории "Белокуриха горная", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, начало строительных работ ожидается в 2023 году.

Планируется, что инвестиции в проект составят порядка 2 млрд рублей. Гостиничный комплекс будет иметь около 600 мест круглогодичного размещения.

Azimut Hotels управляет сетью из более чем 40 отелей в 25 городах России, а также в Германии, Австрии и Израиле. По данным из открытых источников, гостиничной сетью владеет бизнесмен Александр Клячин.

Ранее сообщалось, что якорный инвестор строящегося курорта "Белокуриха Горная" — АО "Курорт Белокуриха" — намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей. Новая туристическая площадка расположена близ действующего города-курорта Белокуриха.