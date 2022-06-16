"Мы идем на то, чтобы сегодня развивать наши востребованные туристические районы путем создания глэмпинга — современных турбаз, которых раньше было много везде, особенно на Кавказе. Речь идет о современных модульных конструкциях, с хорошими условиями пребывания: теплые или прохладные в зависимости от сезона, с хорошо обустроенными санитарными зонами, с местами, где можно быстро и комфортно поесть, с местным колоритным дагестанским фаст-фудом", — сказал он.

По словам Меликова, глэмпинг также будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства.

Глава республики добавил, что Дагестан в 2022 году рассчитывает принять до 1,5 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

"Горные ландшафты, горы, песок, крепость Нарын-кала, Ачикольские озера — все это есть. Но в плане инфраструктуры, прежде всего, в наличии мест размещения Дагестан сегодня такое количество туристов принять не может. Поэтому сегодня главная задача — искать возможности по созданию комфортных мест пребывания в Дагестане", — сказал он.

Меликов также отметил, что в республике необходимо строить и большие гостиничные комплексы. Однако, по его словам, это более затратные и долгосрочные проекты.