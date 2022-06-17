"Стороны определили ключевые направления сотрудничества в сферах строительства, архитектуры и градостроительства, промышленности строительных материалов; жилищно-коммунального хозяйства; образования; здравоохранения; культуры и искусства; физической культуры и спорта; туризма; социальной защиты и занятости населения; сельского хозяйства; охраны окружающей среды; информатизации и связи", — сообщает пресс-служба главы Дагестана.

В сфере науки и высоких технологий планируется сотрудничество в вопросах диверсификации промышленного производства, внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы деятельности, содействия привлечению научно-исследовательских и проектных учреждений к разработке и реализации научных проектов и программ.

Кроме того, в области молодёжной политики Коми и Дагестан будут обмениваться опытом работы с подростковыми клубами и центрами в целях патриотического воспитания, профилактики наркозависимости и правонарушений несовершеннолетних, занятости молодёжи, информационного обеспечения взаимодействия с общественными объединениями.

"В области торгово-экономических отношений стороны договорились о реализации совместных проектов, развитии транспортного сообщения между Коми и Дагестаном, обмене опытом по поддержке предпринимательства", — говорится в сообщении.

По словам Меликова, документ дает возможность создавать дополнительные условия для развития субъектов, которые во многом могут быть примером для дальнейшего сотрудничества.

"Между Дагестаном и Коми давно установились крепкие культурные связи. Соглашение, которое мы сегодня подписали, позволит обмениваться опытом в вопросах поддержки бизнеса, работы с молодежью, укреплять связи в экономической и туристической сферах. Мы планируем использовать природный и лечебно-оздоровительный потенциал Дагестана для создания мест пребывания детей в целях оздоровительного лечения. Подобное сотрудничество будет способствовать усилению взаимодействия между северными и южными регионами нашей страны, укрепляя связи между народами с самого детства", — сказал Меликов.

Он напомнил, что в столице Коми — Сыктывкаре — даже есть улица, которая носит имя великого дагестанского поэта Расула Гамзатова.

Глава Коми выразил готовность оказать содействие в организации детского отдыха.

"Развитие — это, в первую очередь, вложение в детей. Ребятам у нас на Севере, конечно, не хватает тепла, солнца, моря, поэтому мы стараемся как можно большее количество детей вывозить летом в южные регионы. Мы бы хотели использовать деревообрабатывающую промышленность нашей республики в целях создания комплексов для строительства детских центров отдыха, культуры и туризма", — цитирует пресс-служба Уйбу.

По его словам, сегодня в Коми проживают представители более 120 народов, в числе которых и дагестанцы.

Документ подписан сроком на 5 лет взамен соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между правительствами Дагестана и Коми от 1 октября 1997 года.