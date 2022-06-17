В соответствии с документом, "Белавиа" на полгода лишается права экспорта из США, реэкспорта или передачи товаров и услуг, подпадающих под действие экспортного контроля. Компаниям по всему миру теперь запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать произведенные в США запчасти для обслуживания авиапарка "Белавиа", следует из приказа.
В начале апреля Минторг США впервые включил семь самолетов Boeing-737, принадлежащих "Белавиа", в список авиасудов, обслуживание которых нарушает экспортный контроль США. Для предоставления любой формы обслуживания этих самолетов требуется разрешение BIS.
BIS 2 марта ввело расширенный контроль в отношении товаров, связанных с авиацией, направляемых в Белоруссию, в том числе в отношении определенных самолетов или частей самолетов, аналогично тем мерам, которые были введены в отношении России 24 февраля 2022 года. В результате любой самолет, произведенный в США или произведенный в другой стране и включающий более 25% контролируемых комплектующих американского происхождения, подлежит лицензированию, если такой самолет предназначен для Белоруссии или России.