Начало строительных работ запланировано на 2023 год. В настоящее время разработана и утверждена проектная документация на объекты якорной туристической инфраструктуры, получено разрешение на строительство.

Пресс-служба напомнила, что презентация этого проекта состоялась на встрече губернатора Алтайского края Виктора Томенко с представителями АО "Корпорация "Туризм.РФ" в апреле. В ходе встречи были представлены основные параметры проекта, назван объем инвестиций — около 8 млрд рублей.

Комплекс зданий предполагается разместить на земельных участках общей площадью 4,2 га, предусмотрено два спальных корпуса, рассчитанных на 440 номеров, с ресторанами. На территории планируется также расположить лечебный и акватермальный корпуса, закрытые и открытые бассейны, гостиничный комплекс.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 17 июня, ООО "Санаторий "Алтай Вест" зарегистрировано в апреле 2022 года в Белокурихе, специализируется на деятельности санаторно-курортных организаций. Почти 100% компании принадлежит АО "Санаторий Алтай", с мая 2022 с долей менее 0,1% в капитал компании вошло АО "Корпорация туризм.РФ".