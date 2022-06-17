"Из-за высокого класса пожарной опасности (4-ый из 5 возможных) 17 июня 2022 года остановлена выдача разрешений на посещение Прибайкальского национального парка по турмаршрутам: "д. Бугульдейка — Падь Большая Марта — д. Петрова", "Тажераны", "п. Тырган — урочище Саган-Заба", "Черноруд — д. Сарма — д. Курма", — говорится в сообщении.

Выдача разрешений будет возобновлена после снижения уровня класса пожарной опасности.

В "Заповедном Прибайкалье" добавили, что в нацпарке продолжают оставаться недоступными для посещения пять турмаршрутов.

Из них четыре на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) из-за высокой сезонной концентрации медведей на берегу озера Байкал. Это маршруты "О.п. Переезд — КБЖД", "2 кв. — "Камни Потайные" — 92 кв.", "Порт Байкал", "Кругобайкальская железная дорога".

Также временно закрыт требующий реконструкции маршрут "Камень Черского" в поселке Листвянке Иркутского района, идет подготовка к проведению работ по организации необходимой инфраструктуры и выполнению требований безопасности.

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тыс. га. Полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкал. На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах — 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.