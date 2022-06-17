В ходе следствия и суда было установлено, что с ноября 2018 года по июль 2019 года женщина, являясь исполнительным директором туристического агентства ООО "Турмаркет", под предлогом оказания туристических услуг, а также продажи авиабилетов заключала с клиентами соответствующие договоры. "При этом злоумышленница обязательства по бронированию мест в отелях и обеспечению перелета граждан не исполняла, а оплаченные по договорам денежные средства присваивала, распоряжаясь ими по собственному усмотрению. Таким образом ей удалось похитить у 69 клиентов денежные средства на сумму более 8 млн рублей", — говорится в сообщении.

Кроме этого, экс-директор турагентства под предлогом развития бизнеса похитила у своих знакомых более 840 тыс. рублей.

Вину в совершении преступлений подсудимая не признала, ущерб потерпевшим не возместила, отмечают в надзорном ведомстве.

Ленинский районный суд Омска назначил женщине по совокупности преступлений наказание в виде 5 лет колонии общего режима, признав ее виновной по ч. 2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в значительном, крупном и особо крупном размере).