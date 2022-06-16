"Власти Египта приняли решение о снятии всех санитарных требований для прибывающих из-за рубежа гостей и жителей страны. Изменения вступают в силу с 17 июня. Послабления въездного режима положительным образом скажутся на турпотоке на направлении", — рассказали в компании.

Там напомнили, что сейчас россиянам для въезда в страну нужно предъявить сертификат о вакцинации "Спутником V" или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщалось, в четверг кабинет министров Египта принял решение отменить требования к въезжающим из-за границы иностранным туристам и египетским гражданам, введенные из-за пандемии коронавируса. Как считают в правительстве Египта, эпидемиологическая ситуация в стране стабильна благодаря массовой вакцинации от коронавируса.