"В ходе заседания кабмина Египта было принято решение снять все антиковидные ограничения, наложенные на въезд египтян или иностранцев в АРЕ для контроля за эпидемиологической ситуации внутри страны и за ее пределами", — пишет издание.

О сроках вступления в силу решения Кабмина не сообщается.

В принимающем офисе компании TEZ TOUR в Египте порталу "Интерфакс-Туризм" подтвердили информацию об отмене ограничений.

"Однако туристические компании и аэропорты страны официальное постановление ещё не получили. Предположительно изменения вступают в силу со дня принятия соответствующего решения — 16 июня", — пояснили в компании.

И добавили, что решение египетских властей снизит стоимость поездок для российских туристов.

"Послабления положительным образом скажутся на турпотоке на направлении. Ранее россиянам требовалось для въезда в страну предъявить сертификат о вакцинации "Спутником V" или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, стоимость которого для семьи с детьми добавляла существенную сумму к затратам на отдых", — добавили в TEZ TOUR.

Как отмечает портал Sada El Balad, решение правительства об отмене ограничений было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильна: гражданам предоставлено 86,6 млн доз различных вакцин от коронавируса, а также 4,5 млн доз для ревакцинации. В правительстве считают, что этих запасов достаточно, чтобы обеспечить хорошие темпы вакцинации населения.