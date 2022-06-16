"Мы приняли решение о развитии значительного участка побережья на Северной стороне как рекреационного кластера. И в частности, во многом это решение стартовало благодаря инвестору, который приобрел участок земли и вышел с предложением о создании пятизвездочной гостиницы и комплекса апарт-отелей рядом с комплексным развитием территории. Объем инвестиций существенный — порядка 15 млрд рублей", — приводятся в сообщении слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между губернатором, инвестором и ПСБ. Инвестор планирует построить многофункциональный комплекс мирового уровня, социальные объекты, включая реабилитационный центр для детей, благоустроить пляж, создать парковые, спортивные и детские площадки.

"В течение первых трех лет будут построены апартаменты и не имеющий аналогов в регионе отель уровня А+, а также проведено благоустройство 10 га, включая песчаный пляж. Комплекс обеспечит создание свыше 1 тысячи новых рабочих мест, улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также возможность принимать более 50 тысяч туристов за сезон", — отмечается в пресс-релизе.

Застройка планируется в районе севастопольской Любимовки. Сейчас территория находится в заброшенном состоянии с недостроями.

Название компании-инвестора не уточняется.