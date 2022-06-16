Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между губернатором, инвестором и ПСБ. Инвестор планирует построить многофункциональный комплекс мирового уровня, социальные объекты, включая реабилитационный центр для детей, благоустроить пляж, создать парковые, спортивные и детские площадки.
"В течение первых трех лет будут построены апартаменты и не имеющий аналогов в регионе отель уровня А+, а также проведено благоустройство 10 га, включая песчаный пляж. Комплекс обеспечит создание свыше 1 тысячи новых рабочих мест, улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также возможность принимать более 50 тысяч туристов за сезон", — отмечается в пресс-релизе.
Застройка планируется в районе севастопольской Любимовки. Сейчас территория находится в заброшенном состоянии с недостроями.
Название компании-инвестора не уточняется.