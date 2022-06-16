"Целью соглашения является развитие долгосрочного сотрудничества в рамках реализации инвестпроектов на территории курортов под управлением "Кавказ.РФ". В качестве пилотного проекта планируется строительство гостиничного комплекса под брендом Azimut Hotels на территории Поляны Азау особой экономической зоны ВТРК "Эльбрус", — говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта, который планируется реализовать до 2026 года, составит около 900 млн рублей.

Российская сеть Azimut Hotels, по данным ее сайта, включает 60 отелей в четырех странах.

ООО "КОР Менеджмент" (Москва) зарегистрировано в 2017 году. В 2021 году выручка компании сократилась в сравнении с предыдущим годом на 16%, до 67,4 млн рублей. По итогам 2021 года компания получила 51 млн рублей убытка против прибыли в 4,4 млн рублей годом ранее. По данным ЕГРЮЛ на 16 июня 2022 года, 100% долей уставного капитала ООО "КОР Менеджмент" владеет ООО "Азимут девелопмент".

В 2021 году АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) и АО "Курорт Эльбрус" завершили процесс объединения, на их базе был создан единый институт развития Северного Кавказа, который затем был переименован в "Кавказ.РФ". Основным акционером "Кавказ.РФ" является государство в лице Минэкономразвития РФ.