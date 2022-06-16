Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) в четверг.

В течение ближайших четырех лет LeePrime Group планирует инвестировать 3 млрд рублей в строительство санатория в долине реки Чвижепсе. Санаторий под названием "Медвежий угол" будет окружен горным лесным массивом и займет территорию 73 тыс. кв. м. Четырехзвездочный комплекс будет состоять из трех корпусов, водолечебницы с консультативно-диагностическим центром и помещения вспомогательного назначения. Всего в комплексе будет 121 номер.

"Ввиду постоянно растущих туристических потоков на черноморское побережье растет и спрос на качественное санаторно-курортное обслуживание. Поэтому сейчас особенно важно ускоренными темпами развивать санаторно-курортную инфраструктуру Краснодарского края, создавая здравницы, соответствующие высоким мировым стандартам гостиничного и медицинского обслуживания", — приводятся в сообщении слова гендиректора LeePrime Group Сергея Ли.

LeePrime Group — 100%-ная дочерняя структура инвестиционно-строительного холдинга AVA Group. Занимается генеральным и фрагментарным управлением объектами гостиничного сервиса, комплексами апартаментов, санаторно-курортными и медицинскими комплексами, а также культурными и социальными проектами в России.

AVA Group ведет строительство жилой и коммерческой недвижимости в Краснодарском крае (Краснодаре, Сочи и Анапе), Ростовской области и Московском регионе, занимается производством строительных материалов, оказывает логистические услуги. Общий объем введенного жилья за 15 лет работы — более 1,4 млн кв. метров.