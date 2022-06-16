"В последние годы регион, особенно в летний сезон, принимает большое количество туристов. В результате индустрия сервиса и гостеприимства столкнулась с различными проблемами, в том числе — и дефицита квалифицированных кадров в данной сфере. Власти и бизнес при поддержке местных ВУЗов активно занялись решением данной проблемы, тем более, что вопрос этот в регионе не новый ", — сказал Лысков.

По его словам, для быстрого решения этой задачи в 2022 году открыто более 850 бюджетных мест в колледжах и вузах региона, которые объединяют весь спектр услуг в области ресторанно-гостиничного бизнеса и услуг сервиса. Это на порядок больше, чем в прошлые приемные кампании.

Так, в БФУ имени Канта с этого года открывается учебная магистерская программа "Управление и продвижение санаторно-курортных комплексов". Откроется новое направление и в подготовке специалистов для санаторно-курортных, рекреационных комплексах и сфере СПА-услуг.

"Больше 150 бюджетных мест по программам среднего профессионального образования открыто в Западном филиале РАНХиГС. Здесь же впервые проведут набор на бакалавриат по направлению "Гостеприимство". Вузом подобраны тренинговые площадки по практической подготовке кадров для туристической отрасли", — добавил Лысков.

В региональных средних профессиональных учреждениях тоже заметно увеличилось число бюджетных мест. В Калининградском колледже сервиса и туризма, технологическом колледже Советска, Гусевском политехническом техникуме и колледже мехатроники и пищевой индустрии в совокупности открыто 550 мест, сообщил чиновник.

"Надеемся, что эти совместные усилия власти, бизнеса и ВУЗов уже в ближайшее время позволят заметно повысить качество туристических услуг в Калининградской области. Наши гости это заметят и будут активно рассказывать в других регионах России о том, как хорошо и недорого отдыхать в янтарном крае", — заключил Лысков.